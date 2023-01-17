Лондон, 17 января, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Не менее 100 танков необходимо Украине для того, чтобы пойти в контрнаступление. Об этом пишет газета The Guardian, напоминая, что пока Киеву одобрили выделение 14 британских танков Challenger 2 и намерены рассмотреть отправку немецкой тяжёлой техники Leopard.

SGT. Brian Gavin, USA Танк Challenger

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По мнению авторов статьи, эти поставки можно рассматривать только как начало помощи, так как в конце 2022 года Украина просила 300 танков. Со стороны Великобритании поставки не могут быть увеличены, подчеркнуло СМИ, в связи с ограниченным количеством вооружений в стране. Всего в вооружённых силах Британии 227 танков Challenger 2.

Состояние многих танков Leopard 2 плачевное, поэтому с их поставками в требуемом Киевом количестве также возникнут сложности. Кроме того, военнослужащих нужно будет обучать, как пользоваться техникой, и это займёт несколько недель, указали журналисты. Важно и то, что потребность в тяжёлом вооружении у Киева гораздо выше планируемых объёмов поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава генерального штаба сухопутных войск Британии генерал Патрик Сандерс заявил, что поставка киевской армии танков и оружия может временно ослабить королевскую армию.