Белгород, 17 января, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Снаряд был сбит в Белогородской области системой противовоздушной обороны. Об этом в своём телеграм-канале написал 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Mil.gov.ua Обстрел

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, последствия продолжают выяснять. Глава региона обещал уведомить жителей, если появятся новые важные подробности ЧП.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет», — отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хлопок и след от снаряда в Белгородской области фиксировали 12 января.