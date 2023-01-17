Москва, 17 января, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Хакеры из России и Белоруссии взломали системы налоговой службы США и украли все данные. Об этом «Ленте. ру» рассказал Killmilk, глава пророссийской группировки Killnet. Кроме членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY, созданного на базе хакерского форума Infinity.

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Взломщики предупредили, что в случае «ещё одного шага американской стороны в сторону границ братских народов России и Белоруссии» будут опубликованы 198 млн строк из взломанной базы. Речь идёт в том числе о персональных данных, таких как логины и пароли пользователей.

Собеседник издания пояснил, что доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана.

«Он попался на фишинг: перешёл по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете», — добавил Killmilk.

Как сообщало ИА REGNUM, хакеры — члены группировки Cold River летом 2022 года атаковали три лаборатории США, которые занимаются ядерными исследованиями. Об этом 6 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на экспертов в сфере кибербезопасности.