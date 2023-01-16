Киев, 17 января, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Замгоссекретаря США Венди Шерман по приезде в Киев уже встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой офиса президента киевского режима Андреем Ермаком. Шмыгаль о приезде делегации США сообщил в соцсетях.

U.S. Embassy & Consulates in Brazil Венди Шерман

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Отмечается, что стороны обсудили «ключевые вызовы, связанные с агрессией России».

Киевские власти рассказали американцам о ходе военных действий и попросили помощи для ВСУ.

Обсуждались и вопросы восстановления поврежденных энергетических объектов и меры по защите от воздушных атак.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы на Украине выявили масштабное хищение продуктов питания, которые предназначались для киевских военных.