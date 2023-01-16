Делегация США обсудила с чиновниками в Киеве «агрессию России»
Делегация США во главе с заместителем госсекретаря обсудила с чиновниками Украины «агрессию России»
Киев, 17 января, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Замгоссекретаря США Венди Шерман по приезде в Киев уже встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой офиса президента киевского режима Андреем Ермаком. Шмыгаль о приезде делегации США сообщил в соцсетях.
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Отмечается, что стороны обсудили «ключевые вызовы, связанные с агрессией России».
Киевские власти рассказали американцам о ходе военных действий и попросили помощи для ВСУ.
Обсуждались и вопросы восстановления поврежденных энергетических объектов и меры по защите от воздушных атак.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы на Украине выявили масштабное хищение продуктов питания, которые предназначались для киевских военных.