Минск, 17 января, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Украина пытается вербовать наёмников по всему миру через посольства страны в других государствах. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1», комментируя задержание в Минске одного из желающих воевать на стороне ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Задержанный мужчина пытался попасть на Украину через Белоруссию и держал путь из столицы Грузии Тбилиси. В Минск наёмник приехал за инструкциями, надеясь узнать подробнее в посольстве Украины, как вступить в «грузинский легион»,

«Украина — центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют «солдат удачи» в посольствах Украины в разных странах», — сообщил телеканал «Беларусь 1».

По информации СМИ, уже долгое время работает специальный ресурс, где всем желающим стать наёмниками и воевать с Россией на стороне Украины предоставляют пошаговую инструкцию о том, как вступить в ряды иностранного легиона — «пройти вербовочный путь до украинского окопа».

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ поручило оборону Артёмовска иностранным наёмникам и непрофессиональным военным, писало 16 января Times. Упоминаются наёмники из стран Европы, Канады и США.