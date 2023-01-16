Задержанный в Италии Усс-младший попросил суд не отправлять его в США
Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усс попросил суд не отправлять его в США
Рим, 17 января, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Артём Усс на судебном заседании 16 января выступил против экстрадиции в США. Он попросил отправить его в Россию. Об этом сообщили местные СМИ.
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«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте в США», — обратился обвиняемый в отмывании денег и уклонении от санкций Усс-младший.
По словам адвокатов 40-летнего Артёма Усса, он может подвергнуться дискриминации в США. Защита настаивает, что американские власти намерены использовать экстрадицию Артёма Усса для будущего обмена заключенными с Россией.
Обвиняемый вину не признаёт.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2022 года сын красноярского губернатора Александра Усса Артём был задержан в миланском международном аэропорту Мальпенса по запросу США, когда собирался лететь в Турцию, и отправлен под арест.