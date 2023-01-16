Харцызск, ДНР, 17 января, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Донецкую Народную Республику снова обстреливают ВСУ. По городу Харцызску в ДНР были выпущены два снаряда, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Константиновка — Харцызск», — говорится в сообщении.

Обстрел вёлся в 01:20 по местному времени, снаряды запускали из ракетной системы залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение торгового центра в Донецке стало причиной гибели мужчины. Его тело извлечено из-под завалов после обстрела 16 января. Всего за сутки в ДНР насчитали 19 прилётов.