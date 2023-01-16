Харьков, Украина, 17 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Оповещение населения о необходимости оставаться в укрытиях включили в пяти областях Украины: Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской. Сирены также звучат в той части Запорожья, которая контролируется киевским режимом, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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В Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Запорожье сирены выключили через полчаса после объявления тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 января жителей Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей Украины и временно оккупированной Киевом части Запорожской области также просили оставаться в укрытиях. Сработали сигналы воздушной тревоги.