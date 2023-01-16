Белград, 17 января, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены беречь ресурсы для эффективной борьбы с Россией. Поэтому США не распыляются на другие страны, заявил президент Сербии Александр Вучич на телеканале TV Happy.

Franz Johann Morgenbesser Александр Вучич

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«Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — сказал сербский лидер.

Он призвал сограждан не быть наивными и не пытаться увидеть за действиями американских лидеров поддержку Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России являются «обоюдоострым мечом», заявлял Вучич 8 января. Он подчеркнул, что будет вынужден вводить санкции в Сербии из-за внешних угроз и давления.