Москва, 17 января, 2023, 01:55 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статью посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова о военной помощи оружием Запада Украине, которое «массово утекает на чёрный рынок». Статья была опубликована в издании Noticias Urbanas 16 января.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

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Отмечается, что Аргентина играет активную роль в международных усилиях по контролю над вооружениями и обеспечению нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

«Ценим позицию Буэнос-Айреса в отношении недопустимости направления оружия в зоны боевых действий, включая Украину. Исходим из того, что осуществляемые в настоящее время западными странами масштабные поставки киевскому режиму вооружений и военной техники не способствуют урегулированию конфликта, а только разжигают его», — говорится в официальном сообщении в телеграм-канале МИД России.

Так, с начала спецоперации США и их союзники передали Украине более 150,8 млрд долларов. Почти треть этих средств потрачена на оружие.

В российском МИДе признают, что всё чаще появляется информация о масштабных и бесконтрольных поставках вооружений киевской армии.

«Безответственное накачивание Украины современными вооружениями будет впоследствии иметь прямую проекцию на самые разные регионы, которые столкнутся с рисками бесконтрольного перемещения смертоносных изделий. Эти вызовы в полной мере учитываются в проводящих самостоятельный внешнеполитический курс странах, включая Аргентину», — считают дипломаты, добавляя, что Россия рассчитывает на поддержку для установления надёжных заслонов попаданию «украинских» вооружений и военной техники в руки негосударственных субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава генерального штаба сухопутных войск Британии генерал Патрик Сандерс заявил, что поставка киевской армии танков и оружия может временно ослабить королевскую армию.