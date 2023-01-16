Москва, 17 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Новые поставки вооружений Украине не считает конструктивным способом разрешения конфликта с Россией папа Римский Франциск. О мнении священнослужителя рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

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«Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — отметил он.

По словам Леонида Севастьянова, папа Римский призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, прислушавшись «к голосу прагматизма и рациональности», и отстаивать свои требования таким способом, а «не на поле битвы».

Мнение Франциска на этот счёт осталось неизменным. Он и ранее высказывался за мирное урегулирование конфликта, отметил председатель Всемирного союза староверов. Внимание на своей точке зрения папа Римский акцентировал снова в контексте ранее анонсированных планов поставлять Киеву тяжёлую военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия). Он считает, что отправляемое вооружение поможет ускорить установление мира.