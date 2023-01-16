Киев, 17 января, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей, что в городе в любой момент может произойти энергетический коллапс из-за ударов ВС России по объектам критически важной инфраструктуры.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

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«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду», — цитирует агентство Reuters Кличко.

По мнению мэра Киева, Россия может нанести ракетные удары по критически важной инфраструктуре.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет около 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, лимиты потребления электроэнергии снижены 15 января во всех украинских регионах.