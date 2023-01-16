Бухарест, 17 января, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Часть использующегося в конфликте между Украиной и Россией боеприпаса обнаружили на пляже в Румынии. Осколок зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1» нашли на берегу Чёрного моря, сообщил штаб Военно-морских сил страны.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

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Фрагмент находился между населенными пунктами Перибойна и Сэчеле.

«Найденный элемент не содержит взрывчатых или опасных материалов и представляет собой трубку разгонного блока от зенитной ракеты», — отметили в штабе.

В сообщении также указано, что снаряд был произведён в России и, скорее всего, использовался в боевых действиях недавно. Предполагается, что в Румынию осколок попал с северного побережья моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в румынской акватории Чёрного моря была обнаружена дрейфующая морская мина, предположительно, оказавшаяся в регионе после сильного шторма в Одессе.