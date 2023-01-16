Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Киев, 17 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено создать свои постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины. Об этом сказал 16 января гендиректор Рафаэль Гросси.
Читайте также: Гросси едет на Украину обсуждать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
В соцсети Гросси опубликовал видео с церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины.
«Мы здесь, чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно представлено на всех АЭС», — написал Рафаэль Гросси под видео.
Как сообщало ИА REGNUM, цель визита Гросси на Украину — обсуждение вопроса создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.