Киев, 17 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено создать свои постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины. Об этом сказал 16 января гендиректор Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

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В соцсети Гросси опубликовал видео с церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины.

«Мы здесь, чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно представлено на всех АЭС», — написал Рафаэль Гросси под видео.

Как сообщало ИА REGNUM, цель визита Гросси на Украину — обсуждение вопроса создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.