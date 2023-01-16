Мелитополь, 17 января, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ всё чаще сдаются в плен российским военнослужащим. Так, накануне добровольно пришли к российским военным пять человек из украинской армии, рассказал РИА Новости командир танковой роты ВС РФ.

U.S. Army Europe ВСУ

Читайте также: WP: в ВСУ задумались о возможности отступления из Артёмовска

«Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли», — отметил он.

По мнению военнослужащего, это может быть только началом и случаи добровольной сдачи в плен, скорее всего, будут возникать снова, так как боевой дух украинских солдат упал. Часто в плен сдаются боевики ВСУ в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность отступления киевских боевиков из Артёмовска в ДНР рассматривается в ВСУ, ранее писала американская газета The Washington Post.