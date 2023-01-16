Лондон, 17 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Глава генерального штаба сухопутных войск Британии генерал Патрик Сандерс заявил, что поставка киевской армии танков и оружия может временно ослабить королевскую армию.

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Военачальник считает, что армия Великобритании станет «временно слабее», так как передача танков Украине повлияет на возможности страны по реагированию на угрозы. Поставки оставят «брешь в арсенале» Британии — важно быстро восстановить способности армии Королевства.

«Это решение также даёт нам возможность ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия», — пояснил ВВС генерал Сандерс.

По словам главы генштаба, «Украина нуждается в танках и найдёт им хорошее применение».

«Победа Украины в конфликте важна для обеспечения мира и безопасности в Европе», — считает Патрик Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский разразился очередным спичем в адрес западных сторонников Украины, поддерживающих нацистскую армию. Он в надежде на «партнёров» ждёт помощи.