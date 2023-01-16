Вена, 17 января, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Санкции для жителей России, вводимые Евросоюзом, должны быть результативными. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Он призвал как следует обдумать следующие шаги в отношениях с Россией, сообщила газета Kronen Zeitung.

BMEIA. Gruber Александер Шалленберг

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«Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — говорится в заявлении Шалленберга.

Об этом он сказал во время выступления в Париже. По мнению главы австрийского МИД, отношения с Россией необходимо продумать на ближайшее будущее. Для обсуждения важных вопросов Шалленберг предложил воспользоваться платформой ОБСЕ, где пока ещё представлены российские дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, если Евросоюз введёт запрет на выдачу виз гражданам России, это едва ли сильно повлияет на экономику страны, ранее высказывал мнение экономист Сергей Хестанов. Поездки в страны ЕС осуществляет достаточно ограниченный круг лиц, подчёркивал он.