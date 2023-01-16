Кадыров: НАТО — не мировое сообщество, до третьей мировой войны ещё далеко
Кадыров заявил, что НАТО — не мировое сообщество и до третьей мировой войны ещё далеко
Грозный, 17 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Заявления экспертов, выставляющих конфликт на Украине как мировой, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он напомнил, что многие страны с миллиардами населения сохраняют нейтралитет.
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Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь мир не сошёлся на НАТО и кучке стран, которые в него входят, и напомнил, что нейтральной позиции придерживаются в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай, Пакистан.
«Поэтому до Третьей мировой нам ещё далеко. А если кто-то распинается, что «всё мировое сообщество» против России, и считает только НАТО «мировым сообществом», то пусть считают это мировой войной», — отметил политик.
Он также рассказал об успехах российской армии в спецоперации и о результативной зачистке Донбасса от боевиков киевского режима. Чеченские спецподразделения «действуют особенно слаженно и эффективно», обратил внимание глава Чечни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил о готовности очередной группы добровольцев к выполнению оперативно-боевых задач в спецоперации. Бойцы прошли ускоренный курс обучения огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.