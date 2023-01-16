Грозный, 17 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Заявления экспертов, выставляющих конфликт на Украине как мировой, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он напомнил, что многие страны с миллиардами населения сохраняют нейтралитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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«Запад и Европа пичкают Украину старой, списанной техникой, которая не представляет существенной угрозы для наших военнослужащих. Россия — великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру», — написал чеченский лидер, при этом назвав неуместными разговоры экспертов, пытающихся подавать конфликт на Украине как мировой.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь мир не сошёлся на НАТО и кучке стран, которые в него входят, и напомнил, что нейтральной позиции придерживаются в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай, Пакистан.

«Поэтому до Третьей мировой нам ещё далеко. А если кто-то распинается, что «всё мировое сообщество» против России, и считает только НАТО «мировым сообществом», то пусть считают это мировой войной», — отметил политик.

Он также рассказал об успехах российской армии в спецоперации и о результативной зачистке Донбасса от боевиков киевского режима. Чеченские спецподразделения «действуют особенно слаженно и эффективно», обратил внимание глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил о готовности очередной группы добровольцев к выполнению оперативно-боевых задач в спецоперации. Бойцы прошли ускоренный курс обучения огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.