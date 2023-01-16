Париж, 16 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Жители Франции высказались о намерении увеличить поставки тяжёлого вооружения на Украину, которое ранее озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читатели Le Figaro уверены, что мир «сползает к глобальной бойне» и что «россияне никогда не позволят унижать себя». Так жители Франции прокомментировали статью на эту тему.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Я ещё раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя», — подчеркнул пользователь VoisTout.

«Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне», — отметил crystal.

«Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?» — выразил недоумение AV68.

Читатель газеты с ником mitsu hirato сравнил ситуацию на Украине с «артиллерийской дуэлью с использованием ракет и беспилотников». Он сомневается, что британские танки изменят ситуацию на поле боя. Maurice Costard предложил европейцам «немного успокоиться» в связи с тем, что ЕС не обладает большим военным потенциалом и не имеет экономического интереса в конфликте на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия). Он считает, что отправляемое вооружение поможет ускорить установление мира.