Москва, 16 января, 2023, 23:24 — ИА Регнум. В ЧВК «Вагнер» прокомментировали информацию о побеге в Норвегию одного из бойцов — Андрея Медведева. На запрос норвежского издания Aftenposten ответил основатель группы Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

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Он отметил, что Медведев работал в норвежском батальоне «Нидхёгг» ЧВК «Вагнер» и был гражданином Норвегии.

« Должен был быть привлечён к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен », — говорится в комментарии Пригожина.

Он пояснил, что материалы о побеге собраны службой безопасности группы «Вагнера» и готовы к передаче в правоохранительные органы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января норвежская полиция задержала гражданина России, который назвал себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».