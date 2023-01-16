Донецк, 16 января, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Обрушение торгового центра в Донецке стало причиной гибели мужчины. Его тело извлечено из-под завалов после обстрела, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

Ben_Kerckx Завалы

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«В 21.40 из-под завала извлечен погибший мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — сообщило ведомство.

Спасатели продолжают разбирать завалы, к этим работам привлечены более 60 человек и 20 единиц техники. Здание обрушилось в Калининском районе города после обстрела со стороны ВСУ 16 января.

К сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела здания на проспекте Ильича в Донецке пострадали три человека. Всего за сутки ДНР обстреливалась 19 раз.