Донецк, 16 января, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 января рассказал в своём телеграм-канале о том, что ВС РФ взяли посёлок Верхнее Водяное, который находится рядом с Донецком.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Читайте также: Российские военные находят боевиков ВСУ при зачистке Соледара

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населённых пунктов», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные при зачистке Соледара находят солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться.