Горловка, ДНР, 16 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Глава Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько опубликовал видеообращение к горожанам, в котором попросил воздержаться от крещенских купаний и рассказал об отваге хирургов, продолживших оказывать человеку помощь, несмотря на обстрел. Видео со словами главы города опубликовал в своём телеграм-канале глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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По словам мэра, ночью 15 января снаряды падали рядом с хирургическим комплексом больницы в центре Горловки, в этот момент там проводил операцию врач Роман Безуглый.

«Хирург со стажем, человек уважаемый в городе, он, несмотря на опасность, дал приказ всему медицинскому персоналу, который находился в больнице, в операционной вместе с ним, покинуть территорию операционной и укрыться в безопасном месте. Но ни один человек со своего рабочего места не ушёл. Я горжусь нашими людьми, я искренне их люблю и понимаю, что наших людей не победить», — сказал Иван Приходько.

Он также обратился к горожанам с просьбой не купаться в крещенскую ночь и проинформировал, что власти не будут оборудовать места для купания из-за участившихся обстрелов города. Мэр посоветовал посетить церковь, обойтись без традиционного крещенского купания и «не искушать украинские власти на очередной трусливый, предательский «подвиг».

«Все службы города работают. Слава Богу, нам удаётся удерживать ситуацию с отоплением. Всех с наступающим праздником. Мира вам, благополучия, поменьше потерь среди нас, всё остальное будет хорошо», — также сказал глава Горловки, отметив, что гордится коммунальщиками, которые обеспечивают население отоплением и водой в сложных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января городская инфраструктура Горловки и Шахтерска получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины.