Донецк, 16 января, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Семеро военных, освобожденных 8 января из украинского плена, вернулись домой в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщила в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Цитата из: Освобожденные из плена бойцы на встрече с главой ДНР Пушилиным Д. В. 17.10.2022. Россия Освобожденные из плена бойцы

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Отмечается, что помощь в возвращении оказали сотрудники аппарата омбудсмена.

«Ребята — герои. Несмотря на пытки, не сломались и не пали духом, сохранили человеческое лицо и остались верны Донбассу», — написала Дарья Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи Следственного комитета России будут проверять сообщение омбудсмена Татьяны Москальковой о пытках российских пленных в украинском плену.