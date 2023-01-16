Москва, 17 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о ежегодных выплатах к началу учебного года, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Депутатами Госдумы предлагается установить, что проживающие на территории России родители (опекуны, попечители) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации и осваивающего общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, имеют право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Однако законопроект вряд ли найдет поддержку большинства парламентариев. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал палате парламента инициативу отклонить. Прежде всего там обратили внимание на то, что выплату семьям с детьми предлагается установить без применения принципа адресности, вне зависимости от степени нуждаемости каждой конкретной семьи в такой материальной помощи при подготовке детей к новому учебному году, за рамками возможности получения выплат остаются усыновленные дети, а также наиболее нуждающиеся обучающиеся, в частности дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, не предусмотрен какой-либо механизм контроля за использованием средств денежной выплаты в связи с началом учебного года на заявленные цели.

Еще одним аргументом стал вопрос финансирования.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные расходы федерального бюджета (около 165 миллиардов рублей в год), которые авторами предлагается использовать из средств Фонда национального благосостояния. Такой подход не соотносится с целями использования Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — отмечается заключении профильного комитета Госдумы.