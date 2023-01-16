Грозный, 16 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности очередной группы добровольцев к выполнению оперативно-боевых задач в спецоперации. Бойцы прошли ускоренный курс обучения огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

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«Отважные сыны России присоединятся к большой интернациональной семье под названием спецназ «АХМАТ» под руководством помощника главы ЧР, командира, заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова. Настрой у добровольцев самый боевой. Они полны решимости громить врага на любых направлениях и добыть победу, несмотря на риск для жизни и здоровья. Это и отличает настоящих патриотов страны от тех, кто ещё пребывает в раздумье — ехать или не ехать на защиту нашей великой России», — написал в своём телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Напутствуя бойцов в деле победы над натовскими бандитами и украинскими нацистами, он отметил, что каждый, кто по своей доброй воле взял в руки оружие для защиты своей Родины, является «воином на большом джихаде», и это достойно самого огромного уважения.⠀

Кадыров пожелал воинам спецназа «АХМАТ» удачной охоты в спецоперации и скорейшего возвращения домой с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы ЧВК «Вагнер» выбили киевских боевиков из села Клещеевка.