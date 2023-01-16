Москва, 16 января, 2023, 22:29 — ИА Регнум. У жителей Украины есть запрос на мирное урегулирование конфликта с Россией и позиция, которая идёт вразрез с мнением президента Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал политолог, директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука о возможности невоенного разрешения ситуации в стране. Мнение эксперта опубликовало РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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«Этой статьёй Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. И, наверное, будет пытаться этой статьёй собрать таких людей воедино», — считает Кирилл Молчанов.

При этом он полагает, что выявить истинное количество украинцев с такой позицией непросто, потому что люди часто молчат из страха перед репрессиями. Тем не менее сторонников мирного урегулирования конфликта можно было бы объединить в рамках какого-либо движения, или платформы, или информационного проекта, отметил эксперт. Он выразил уверенность, что рано или поздно западные страны будут вынуждены считаться с такими мнениями.

Молчанов подчеркнул, что до Медведчука мысли о мирном разрешении ситуации никто не высказывал открыто и «на данный момент есть только одна точка зрения — официальная точка зрения офиса Зеленского, что надо воевать с Россией до победного конца, ни на какие переговоры, дипломатию, соглашения не идти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью «Известиям» Медведчук заявил, что Запад не желает слышать точку зрения «Другой Украины», не согласной с политикой нынешних киевских властей. Однако, по мнению политика, такая точка зрения важна и необходима, иначе кошмар, продолжающийся в стране, никогда не закончится.