Москва, 16 января, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не видит условий для обсуждения требования Европейкой комиссии (ЕК) к России прекратить взимать оплату за пролеты иностранных авиакомпаний по транссибирским маршрутам и назвал требование жульничеством.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«В настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», — пояснил Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор также объяснил, почему сама постановка вопроса об отмене оплаты права пролета над территорией России в корне неверна.

«Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — подчеркнул парламентарий, отметив, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты.

Он также указал на то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия не должна брать с иностранных авиакомпаний плату за транзитные пролеты над Сибирью, заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия в ответ запретила полеты для авиакомпаний из этих и других стран антироссийской коалиции. Продолжают летать через Россию только ближневосточные и китайские авиакомпании.

Отметим, что при каждом рейсе из Европы в Азию и обратно по авиа-Транссибу перевозчики экономят до 80 тыс. долларов, а пассажиры прибывают на три-четыре часа раньше, чем при путешествии через другой воздушный коридор.

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