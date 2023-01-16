Заместитель госсекретаря США прибыла с визитом в Киев
Замглавы Госдепа США обсудила с властями Украины военные и энергетические вопросы
Киев, 16 января, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Заместитель главы Госдепа США Венди Шерман 16 января прибыла на Украину, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Венди Шерман
В ходе переговоров Шерман со Шмыгалем и руководителями офиса президента Украины обсуждалась ситуация в зоне боевых действий, поставки вооружений для ВСУ, тема восстановления энергоснабжения.
Как сообщалось ранее, 16 января в американский штат Оклахома прибыли 100 военных ВСУ, их будут обучать работе с ЗРК Patriot, которые Вашингтон передает Киеву.
За последние 11 месяцев страны Запада передали Киеву более 4000 артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения, отмечали эксперты Bloomberg.