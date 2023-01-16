Киев, 16 января, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Заместитель главы Госдепа США Венди Шерман 16 января прибыла на Украину, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС Венди Шерман

В ходе переговоров Шерман со Шмыгалем и руководителями офиса президента Украины обсуждалась ситуация в зоне боевых действий, поставки вооружений для ВСУ, тема восстановления энергоснабжения.

Как сообщалось ранее, 16 января в американский штат Оклахома прибыли 100 военных ВСУ, их будут обучать работе с ЗРК Patriot, которые Вашингтон передает Киеву.

За последние 11 месяцев страны Запада передали Киеву более 4000 артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения, отмечали эксперты Bloomberg.