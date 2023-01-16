Россия требует от ООН внимания к аресту журналиста Sputnik Марата Касема
Женева, Швейцария, 16 января, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Россия требует от Организации Объединённых Наций (ООН) уделить самое пристальное внимание ситуации с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом заявил российский постпред при женевской штаб-квартире организации Геннадий Гатилов.
Действия латвийских властей в отношении журналиста дипломат считает грубой борьбой с альтернативными точками зрения.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января стало известно о задержании в Риге латвийскими спецслужбами Марата Касема. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
На следующий день после его задержания, 6 января, в Москве, у посольства Латвии, прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik.
Позже гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что Касем перестал выходить на связь, у него отобрали телефон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с репортёром «сведением счётов и политическим преследованием». Россия намерена добиваться подключения к освобождению репортёра международных структур, в том числе ООН и ЮНЕСКО.
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