Грозный, 16 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Поскольку в конфликт на территории Украины вовлечены страны НАТО, то этот конфликт можно считать третьей мировой войной, заявил 16 января глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

При этом он отметил, что целый ряд ведущих держав, включая Китай и Индию, участие в этом конфликте не принимает.

Кадыров также подчеркнул, что социально-политические последствия этого конфликта куда сильнее проявляются не в России, а на Западе, где проходят митинги с экономическими требованиями и лишаются своих постов политики.

Ранее в январе 2023 года Кадыров заявил, что военная помощь Запада до «окопов» ВСУ не дойдет, поскольку будет разворована.