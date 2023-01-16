Москва, 16 января, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут штурм села Клещеевка к юго-западу от Бахмута. По информации представителей ЧВК, большая часть населенного пункта находится под их контролем, но украинские подразделения продолжают оказывать ожесточенное сопротивление наступающим силам.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

В ЧВК пояснили, что населенный пункт Клещеевка (также Клещиевка) был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, представляющий собой систему опорных пунктов. Его задачей было прикрытие Бахмута и Часов Яра с южной стороны. К юго-востоку от села был оборудован взводный опорный пункт, а к северо-западу на возвышенности — ротный. Последний позволял простреливать всю окрестную территорию, в том числе лежащую в низине Клещеевку. Также он обладал собственным подъездом по автомобильной дороге, которая позволяла снабжать подразделения ВСУ на этом рубеже всем необходимым и, что немаловажно, в любую погоду.

Подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе боев за поселок, которые, как подчеркнули в компании, ведутся при поддержке собственной авиации и артиллерии, сперва овладели опорным пунктом к юго-востоку, а затем с нескольких направлений вошли в само село. На момент публикации под контролем «Вагнера» находится большая часть населенного пункта.

Продвижение штурмовых групп осложняется пересеченной местностью: оврагами, лесным массивом и водными преградами. Кроме этого, украинские военнослужащие вырыли ходы сообщения между домами, в которых разместили долговременные огневые точки и установили минно-взрывные заграждения. Бои ведутся за каждое отдельное строение: будь то жилой дом или хозяйственная постройка. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, понимая стратегическую значимость Клещеевки. Контроль над селом, как отмечаются в компании, откроет подразделениям ЧВК «Вагнер» дорогу к юго-западным районам Бахмута и, как следствие, возможность зайти в городскую черту с пятого на данный момент направление.

Освобождение Клещеевки станет еще одним шагом по сжиманию кольца окружения вокруг стратегически города. ЧВК «Вагнер» уже зашли в него с север-востока (улица Трудовых Резервов), востока (улица Патриса Лумумбы), юго-востока (улицы Федора Максименко) и юга (Малый Троицкий переулок), а также развивают наступление в направлении северного района Бахмута.

Как сообщил военный корреспондент Александр Яремчук, под контроль ЧВК «Вагнер» перешел поселок городского типа Соль. Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ.

«Освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута», — отдельно отметил военкор.

Дальнейшее окружение города существенно осложнит положение многочисленной Бахмутской группировки ВСУ и сделает их дальнейшее сопротивление бессмысленным. Однако сейчас же киевский режим пытается удержать Бахмут любой ценой.