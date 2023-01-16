Мелитополь, 16 января, 2023, 21:26 — ИА Регнум. На участке боевых действий в Запорожской области произошло несколько боестолкновений внутри ВСУ, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на запорожском направлении фиксируется не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками нацбатальонов, в результате которых были убиты семь человек, ранения получили 18 военных.

Рогов считает, что причиной боестолкновений стал отказ бойцов местной теробороны выдвигаться на передовую и воевать против земляков, проживающих на освобождённой территории Запорожской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что на запорожском участке боевого соприкосновения остаются лишь некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и территориальной обороны.