Бердянск, Запорожская область, 16 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. В городе Бердянске Запорожской области 16 января произошли два взрыва, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС Российский военнослужащий в Бердянске

«В 19:45 в городе произошли два громких взрыва. По предварительным данным, причиной взрывов стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе», — говорится в его телеграм-канале.

Напомним, 16 января средства противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили десять из десяти украинских беспилотников над морем около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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