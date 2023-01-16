Вашингтон, 16 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада давить на Москву во время кризиса на Украине, отметил 16 января в своей статье в Global Times офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Россия отказалась становиться на колени перед Западом, для всего остального мира это сигнал о том, что санкции Запада больше не помогают ему достигать своих целей, отметил Риттер.

Результатом санкций стало ослабление экономики ЕС, а также ослабление гегемонии США на мировой арене, то есть итог оказался противоположным задуманному, полагает бывший разведчик.

Вооруженные силы Украины используются НАТО в качестве прокси для ведения войны с Россией, констатировал также эксперт.

Ранее Риттер отмечал, что Россия одержит победу в конфликте на Украине и это произойдет уже в 2023 году.