Москва, 16 января, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Мобильная связь от российских операторов работает на территориях всех регионов страны, вернувшихся в ее состав в 2022 году, сообщили 16 января в Минцифры.

Богдан Борман ИА REGNUM Вышка связи

С середины декабря 2022 года связь от МТС работает на сети донецкого мобильного оператора «Феникс», отметили в ведомстве.

В декабре 2022 года власти ЛНР сообщили, что в регионе начал работать один из федеральных российских операторов.

Также в декабре 2022 года сотовый оператор «Феникс», обслуживающий абонентов ДНР, объявил о предстоящем в ближайшее время полном переходе на коды общероссийской системы нумерации.