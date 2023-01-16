Киев, 16 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Сбор подписей за отставку советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича начали в Верховной раде. Об этом 16 января сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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«Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента», — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

По мнению депутата, от власти должно быть официальное заявление, так как фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой.

Помимо этого, Гончаренко направил депутатское обращение к главе СБУ.

«Выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — это то, что соответствует критериям государственной измены. Во время войны мы должны быть бдительны, а не как Арестович», — заключил депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Днепропетровска Борис Филатов назвал Арестовича воплощением зла. Так он отреагировал на слова советника о том, что разрушение подъезда девятиэтажного дома в Днепропетровске 14 января стало следствием действий киевских систем ПВО.

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