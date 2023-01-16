Лондон, 16 января, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 января в своем телеграм-канале прокомментировала высказывания главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о введенных в его отношении санкциях России.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

Как сообщалось ранее, Клеверли заявил, что считает санкции «ценой за поддержку свободы Украины», и отметил, что «рад» их введению.

«Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит», — написала Захарова.

14 января стало известно о внесении в российский санкционный список Клеверли и начальника британского генштаба Патрика Сандерса.