Варшава, 16 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Германии необходимо предоставить ВСУ тяжёлое вооружение, включая танки, заявил 16 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС Матеуш Моравецкий

Польский политик призвал немецких коллег к решительным действиям, которые заключаются в поставках на Украину всех видов оружия.

По мнению Моравецкого, «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне». Причин блокировать поддержку Киева нет, настаивает он.

Напомним, Польша ждёт разрешения от властей Германии для поставки киевскому режиму германских танков Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января глава киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул особую роль Польши в поставках западного оружия на Украину.