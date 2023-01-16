Киев, 16 января, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы выявили масштабное хищение продуктов питания, которые предназначались для киевских военных. Об этом 16 января сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины.

t. me/lenobladminka Тушенка

Силовики разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. По версии следствия, одна из частных организаций поставляла продукты питания в более чем 45 воинских частей.

«Только за полгода войны в 2022 году она получила военных подрядов более чем на два млрд гривен», — говорится в сообщении.

В материалах дела указано, что в документах сотрудники предприятия указывали одно количество продуктов, а в воинские части они поставляли другое количество, при этом остаток продукции они реализовывали через посредников.

Отмечается, что силовики провели около 70 обысков, изъяли свыше 30 тысяч банок тушёнки весом более семи тонн, которые были готовы к перепродаже, а также около четырех млн гривен в различной валюте, которые, скорее всего, были получены преступным путем.

Уточняется, что изъятые продукты намерены передать боевикам. Для возмещения ущерба были изъяты десятки автотранспортных средств, на которых перевозили краденые продукты, также были изъяты черновые документы, которые подтверждают противоправную деятельность.

Одному из сотрудников предприятия было предъявлено обвинение в присвоении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.