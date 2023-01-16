Лондон, 16 января, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Великобритания предоставит Украине 100 единиц бронетехники, заявил 16 января министр обороны Бен Уоллес.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Бен Уоллес

Планируется отправить в Киев в том числе новые бронетранспортеры Bulldog.

Ранее власти ряда стран ЕС и НАТО сообщили о намерении поставить для ВСУ танки. При этом если власти Германии собираются отправить их лишь к концу 2023 года, то в Лондоне заявили о том, что поставки будут осуществлены очень оперативно.

В оппозиции Великобритании ранее раскритиковали правительство за планы новых поставок оружия в Киев. Лидер партии «Наследие» Дэвид Картен отметил, что это никак не может послужить деэскалации конфликта.