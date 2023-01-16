Париж, 16 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Позиция Франции по конфликту на Украине является крайне неоднозначной. Об этом 16 января заявил экономист Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля в эфире радиостанции Sud Radio.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

«Позиция Франции по Украине крайне неоднозначна: мы хотим поражения России и в то же время мы хотим предоставить ей гарантии безопасности», — сказал Пьер де Голль.

По его словам, для обеспечения баланса и мира нужны собеседники, которые заслуживают доверия и отвечают за свои слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Пьер де Голль заявил, что Вашингтону выгодны события на Украине, поскольку американские власти используют их для экономической войны.