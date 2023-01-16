Киев, 16 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Потеря Соледара и Артёмовска (украинское название — Бахмут) может создать условия для окружения ВСУ в Донбассе. Об этом 16 января заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Если мы потеряем Бахмут, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, потеря Артёмовска может создать определенные предусловия.

«А если враг активно будет противодействовать нам с Харьковщины, то атакуя в обход Харькова, со стороны РФ в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, могут создаваться предусловия для окружения нашей группировки на востоке Украины», — добавил экс-замкомандующего.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что после завершения конфликта на Украине нормализации отношений с Россией не будет, говорит о том, что западные страны ожидают поражения Киева в ходе СВО.

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