Москва, 16 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В России готовы рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении убежища, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Владимир Гердо/ТАСС Адриан Боке

По ее словам, «Адриан Боке должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учётом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».

Все разъяснения по поводу процедуры подачи документов мужчина получил ещё в конце прошлого года, уточнила официальный представитель МВД России.

Напомним, в сентябре 2022 года на бывшего французского спецназовца Адриана Боке, освещавшего события в Донбассе, напали с ножом в Стамбуле.

Позже он обратился к властям Российской Федерации с просьбой о предоставлении политического убежища в связи с покушением на его жизнь.

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