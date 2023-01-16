Москва, 16 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не видит повода не доверять пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в вопросе о якобы имеющемся конфликте между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». Об этом 16 января сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Ранее Песков заявил, что утверждения о якобы конфликте между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» являются продукцией информационных манипуляций.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, Пригожин ответил: «Я не вижу повода не доверять Пескову».

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