Москва, 16 января, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Балтийского флота обнаружил у государственной границы самолет-разведчик Р-3 ВМС Германии, сообщили 16 января в национальном центре управления обороной.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-27

Истребитель сопроводил немецкий самолет над акваторией Балтийского моря, соблюдая международные нормы и избегая опасного сближения, отметили в центре.

После того как Р-3 развернулся, Су-27 вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы России допущено не было, отметили также представители центра.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в 2022 году системы ПВО обнаружили и сопроводили более 2000 иностранных самолетов-разведчиков.