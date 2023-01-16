Белград, 16 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Граждан Сербии за добровольное участие в конфликте на Украине привлекут к ответственности, заявил 16 января вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он напомнил, что гражданам Сербии запрещено быть участником любого конфликта на территории других стран. Добровольцы будут отвечать перед госорганами республики, заверил Вучевич.

Министр обороны Сербии хотел бы видеть прекращение братоубийственной войны двух славянских народов. Храбрых людей всегда ждут в армии и МВД Сербии, подчёркивает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе добровольцы из Сербии прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет законодательства страны. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, на родине сербские бойцы служили в военной полиции.

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