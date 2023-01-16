* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 16 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В ходе своего очередного выступления телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал о своей сексуальной ориентации. Соответствующее видео 16 января набирает популярность в Сети.

Цитата из: «Пародия от Максима Галкина: Владимир Зеленский и его опросник». Владимир Галкин. 2020. Россия Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в пародии на Владимира Зеленского

По словам артиста, если человек выступает против власти, то он является либо евреем, либо представителем сексуальных меньшинств (произнесено в нецензурной форме).

«В моем случае это удачное совпадение», — заявил он, вызвав оживлённую реакцию аудитории.

Впрочем, неизвестно, когда и где было снято это видео, говорил ли телеведущий серьёзно или пародировал своих оппонентов.

Ранее со сцены в Дубае Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжил националистический лозунг «героям слава».

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