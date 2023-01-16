Телеведущий Максим Галкин* рассказал со сцены о своей ориентации
Тель-Авив, Израиль, 16 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В ходе своего очередного выступления телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал о своей сексуальной ориентации. Соответствующее видео 16 января набирает популярность в Сети.
По словам артиста, если человек выступает против власти, то он является либо евреем, либо представителем сексуальных меньшинств (произнесено в нецензурной форме).
«В моем случае это удачное совпадение», — заявил он, вызвав оживлённую реакцию аудитории.
Впрочем, неизвестно, когда и где было снято это видео, говорил ли телеведущий серьёзно или пародировал своих оппонентов.
Ранее со сцены в Дубае Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжил националистический лозунг «героям слава».
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