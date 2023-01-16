Берлин, 16 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. В правительстве Германии понимают, как будет развиваться ситуация в сфере национальной обороны после отставки Кристины Ламбрехт с поста министра, заявил 16 января канцлер Олаф Шольц.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц и Кристина Ламбрехт (справа)

О намерении Ламбрехт подать в отставку немецкие СМИ сообщили 13 января. 16 января стало известно, что Шольц удовлетворил ее прошение. Имя преемника Ламбрехт пока не названо.

Решение было принято Ламбрехт на фоне целой серии скандалов в ведомстве, связанных с качеством нового вооружения немецкой армии и с поставками оружия в Киев.