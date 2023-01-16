Молдавия, 16 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Экс-президенту Молдавии Игорю Додону запретили покидать страну до 20 марта, сообщил политик 16 января.

Вениамин Демидецкий/ТАСС Игорь Додон

Ранее прокуроры обратились в Высшую судебную палату с просьбой продлить Додону запрет на выезд из страны.

Бывшего президента Молдавии подозревают в получении крупной взятки от олигарха Владимира Плахотнюка. Додон обвинения отрицает и считает открытое против него дело политическим преследованием.

Преемник Додона Майя Санду ранее в январе 2023 года, не называя фамилию предшественника, заявила, что будущее молдавских судей зависит от того, какие решения они принимают «по резонансным делам».